Publicado 20/04/2021 17:25

A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta terça-feira (20/04), em suas redes sociais, um balanço da campanha “Vacina Solidária”, promovida durante a imunização contra Covid-19, durante o final de semana, pelas secretarias de Assistência Social, Agricultura, Defesa Civil, Turismo e Saúde.

Segundo a Prefeitura, foram arrecadadas duas toneladas de alimentos não perecíveis, 45 cestas básicas completas e 36 produtos de limpeza e higiene, nos três postos de arrecadação montados pelo município.

Ainda de acordo com o município, o quantitativo é suficiente para beneficiar cerca de 150 famílias, que enfrentam situação de insegurança alimentar e foram identificadas pelas equipes de Assistência Social. A arrecadação vai reforçar as cestas que estão sendo distribuídas nas quatro unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.