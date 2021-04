Por O Dia

Ao investigar uma denúncia de que uma falsa médica estava atuando no Terra Nova, no distrito de Conselheiro Paulino, em Nova Friburgo, os policiais militares do Serviço Reservado (P2), do 11º BPM, conseguiram identificar a suspeita, uma mulher de 50 anos, que foi detida e encaminhada para a 151ª DP.

A suspeita foi abordada na Rua Maestro Joaquim Naegele, com ela foram apreendidos um carimbo com a identificação de um CRM, dois talões de receituário identificado, um aparelho de aferir pressão arterial, um estetoscópio, um sachê de soro e uma máscara face shield.

Na delegacia, ao buscar pelo número de registro que contava no carimbo no banco de dados do Conselho Regional de Medicina (CRM), os policiais constataram que se tratava de uma identificação não existente. A mulher prestou depoimento, foi autuada e liberada posteriormente, enquanto a Polícia Civil dá continuidade às investigações.