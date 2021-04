Por O Dia

Publicado 26/04/2021 18:06

Os policiais militares do Serviço Reservado (P2) e do Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), do 11º BPM de Nova Friburgo, foram acionados na noite do último sábado (24/04) sobre uma possível casa de prostituição na Estrada de Rio Grande de Cima, em São Geraldo. Chegando ao local, os PMs constataram se tratar de um bar, mas durante revista de alguns clientes conseguiram identificar um suspeito de envolvimento com o tráfico.

O homem, de 27 anos, estava armado com uma pistola calibre 9 milímetros, com sete munições intactas. Ele foi detido e encaminhado para a 151ª DP, onde permaneceu preso por posse ilegal e a arma ficou apreendida.