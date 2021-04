Por O Dia

Publicado 27/04/2021 21:12

Faltando menos de 20 dias para a entrega do serviço de transporte coletivo ao município pela empresa Nova Faol, a Prefeitura de Nova Friburgo publicou nesta terça-feira (27/04) o aviso de dispensa de licitação para contratação de uma empresa para assumir o serviço. A contratação será em regime emergencial e as empresas interessadas têm até o dia 7 de maio para apresentar as propostas.