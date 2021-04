Por O Dia

Publicado 28/04/2021 13:58

O Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio firmaram acordo que autoriza as lojas de Nova Friburgo e municípios vizinhos abrirem no próximo sábado (1º/05), feriado pelo Dia do Trabalho. O presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, esclarece que a medida objetiva reduzir as perdas do setor, que passou muito tempo de portas fechadas nesse período de pandemia.

Braulio ressalta que as empresas que optarem pela abertura precisam formalizar termo de adesão à convenção coletiva da categoria, de maneira a regulamentar o funcionamento no feriado: “O dia 1º de maio é um dos poucos feriados que não estão incluídos na nossa convenção. Neste ano, entretanto, chegamos à conclusão de que dar licença para o comércio funcionar abrandaria os grandes prejuízos acumulados pelo nosso segmento desde março de 2020”, explica.

Publicidade

O presidente do Sincomércio ainda acentua que a assinatura do termo de adesão significa importante garantia para a preservação dos direitos dos comerciários. O documento necessita do aval dos dois sindicatos – patronal e laboral – para assegurar sua validade: “Sempre que quiserem abrir as lojas em datas especiais, os empresários devem providenciar o termo de adesão, que serve ainda para extensão do expediente, como acontece em dezembro, antes do Natal”, revela ele, também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Nova Friburgo.

Os municípios da área de abrangência do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio que ficam obrigados a seguir o acordo coletivo de Nova Friburgo em todas as suas cláusulas são Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.