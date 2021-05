Por O Dia

A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria de Agricultura, dará início neste sábado (1/05) a Campanha Nacional de Vacinação contra a Febre Aftosa 2021. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na primeira etapa os bovinos e búfalos de todas as idades serão vacinados.

A expectativa é vacinar a grande maioria dos animais e 21 estados participarão da campanha. No Rio de Janeiro, a imunização será voltada para bovinos e búfalos de todas as idades, ou seja, de “mamando a caducando”.

O médico veterinário Luiz Fernando Bonin Freitas, da Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Friburgo, salienta que os esforços são no sentido de manter os resultados e índices da segunda etapa de 2020, daí a importância da vacinação, que faz parte de uma série de estratégias e sistemas de vigilância do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção de Febre Aftosa (PNEFA).

"Com a eficácia da vacinação e o trabalho de vários profissionais envolvidos na defesa sanitária animal, há 20 anos não são notificados casos de febre aftosa no Estado do Rio de Janeiro", afirma Luiz Fernando.

O produtor deve adquirir as vacinas apenas em revendas autorizadas e o armazenamento precisa ser feito em caixas térmicas do tipo isopor com 2ºC a 8°C até a aplicação. Quanto às agulhas, a sugestão é que sejam novas, seguindo as regras sanitárias.

A aplicação da vacina deve ser na “tábua do pescoço” do animal, na dose de 2 ml, preferencialmente em momentos mais frescos do dia, com contenção adequada. Após vacinar o rebanho, o produtor deverá entregar a declaração de vacinação no Núcleo de Defesa Sanitária Animal ou na Secretaria Municipal de Agricultura.

Para saber mais informações, o produtor local pode entrar em contato com a Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através do número (22) 2525-9163 ou pelo e-mail [email protected] ou fazer contato com o Núcleo de Defesa Sanitária Animal, pelo número (22) 2527-5723 ou e-mail: [email protected]