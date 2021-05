Por O Dia

Publicado 03/05/2021 17:51

Nova Friburgo recebeu neste domingo (2/05) um novo lote de vacinas contra a Covid-19 do Ministério da Saúde, por meio do Governo do Estado. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a remessa é composta por 670 doses do imunizante Coronavac, que serão usados na aplicação de segunda dose, e 7.170 doses do imunizante AstraZeneca, destinadas à aplicação da primeira dose.

Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) enviou ainda um ofício indicando qual público-alvo deverá receber as doses dessa remessa, de acordo com o Plano Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde.

Sendo assim, o cronograma para imunização será divulgado nos próximos dias, pois com a chegada do lote, a Secretaria Municipal de Saúde ainda deverá planejar as ações de imunização, como definir postos de atendimento e mobilizar equipes.

Segundo orientação do Estado, as vacinas serão exclusivamente destinadas para finalização da vacinação dos idosos de 60 a 64 anos e início da vacinação para pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente, além de Forças de Segurança e Salvamento e Forças Armadas.

As vacinas estão sendo disponibilizadas de forma gradativa aos municípios em função da escassez de doses. Por isso, somente após a chegada da remessa as equipes das subsecretarias de Vigilância em Saúde e Atenção Básica de Nova Friburgo podem iniciar o planejamento estratégico para utilização dos imunizantes.