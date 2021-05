Por O Dia

Publicado 15/05/2021 14:39

A Prefeitura de Nova Friburgo emitiu um comunicado neste sábado (15/05) sobre a intervenção da Clínica de Repouso Santa Lúcia, que funciona na Avenida Walter Machado Thedin, em Mury, com atendimento psiquiátrico. Segundo o município, a tomada da administração da clínica atende a uma lei federal que pede a extinção dos manicômios e também uma recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).



De acordo com a Prefeitura, a recomendação foi de que gestão municipal promovesse a intervenção e posterior desinstitucionalização da Clínica de Repouso Santa Lúcia: “Atendendo a uma lei federal que pede a extinção dos manicômios, a unidade passará a ser administrada pelo Governo Municipal, que adotará uma nova abordagem no trato da saúde mental, com a criação de Residências Terapêuticas, espaços que promovem a efetiva reintegração de pessoas com deficiência (PcD) à sociedade”, diz a nota.



No texto, a Prefeitura ainda destaca que, de acordo com representação do MPRJ em novembro de 2019, na qual foram proibidas novas internações na unidade, o órgão recebeu denúncias de que os internos estariam sendo negligenciados, diante da aplicação inadequada de medicamentos, alimentação e falta de higiene, assim como a possível ocorrência de agressões físicas e psicológicas.



Ainda segundo as apurações, equipes técnicas vistoriaram o local várias vezes e constataram, além destas, a manutenção de internos em condições de receber alta clínica para acompanhamento domiciliar.



O jornal O Dia tentou falar com a administração da Clínica de Repouso Santa Lúcia, mas não conseguiu contato pelo número de telefone informado em suas páginas.