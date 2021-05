O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj) divulgou, nesta segunda-feira (17/05), a nota oficial sobre a reunião realizada na última quinta-feira (13/05), com representantes da prefeitura de Nova Friburgo, para discutir os problemas encontrados na fiscalização do órgão, em abril, no Hospital Municipal Raul Sertã . Entre os temas debatidos estavam a falta de condições de trabalho, os baixos salários dos médicos e os vínculos empregatícios precários. Também participaram da reunião a Defensoria Pública e o Ministério Público do Trabalho (MPT).Segundo o Cremerj, durante a vistoria, ocorrida no último mês, foi constatada falta grave de insumos e até de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como aventais, além do número insuficiente de profissionais para atuar na assistência aos pacientes. Havia baixo estoque de medicamentos, não existia fluxo adequado para separar os pacientes com suspeita de Covid-19 e a unidade estava superlotada. A sobrecarga de trabalho foi outro fator preocupante verificado.“A situação do hospital é muito grave, mas isso, infelizmente, não é de hoje. Neste último ano o cenário se agravou ainda mais por conta da pandemia e está comprometendo todo o atendimento. Sabemos que não é fácil resolver rapidamente todos os problemas, mas é preciso encontrar uma saída. E esta reunião é para isso: debater as questões encontradas na unidade e saber dos gestores municipais quais medidas estão sendo tomadas para resolvê-las”, disse o diretor do Departamento de Fiscalização (Defis) do Cremerj, Guilherme Nadais, na abertura da reunião.De acordo com a nota, o prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, reconheceu os problemas apontados e quais medidas estão sendo planejadas para resolvê-los. Em relação aos salários e vínculos empregatícios, o chefe do Executivo informou que será enviada para a Câmara dos Vereadores uma proposta de reajuste salarial para os médicos da unidade e outra para a realização de concurso público, que deve acontecer no primeiro semestre de 2022. Sobre a falta de medicamentos, ele informou que está sendo implementado um sistema mais moderno de controle de estoque e que também foi implantado o sistema de pregão eletrônico para compra de insumos, o que agilizaria a compra destes itens.Sobre o número insuficiente de médicos, a secretária municipal de Saúde de Nova Friburgo, Nicole Cipriano, informou que novos profissionais estão sendo contratados e que, até o final de maio, a escala estará completa. Ela também adiantou que estuda a possibilidade de aumentar o quadro de acadêmicos de medicina na unidade.Os conselheiros do Cremerj informaram que continuarão acompanhando a situação da unidade para averiguar se as melhorias adiantadas pelos gestores foram implementadas.Representando o Conselho estavam o presidente Walter Palis e os conselheiros Antônio Abílio Santa Rosa, Ricardo Azêdo e Luiz Zamagna, além do coordenador da delegacia de Nova Friburgo, Marcelo Orphão. Também participaram da reunião o defensor público Cristian Pinheiro Barcelos e o procurador-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho, João Batista Berthier.