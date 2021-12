Vacinação contra a gripe em Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 29/12/2021 20:33

A Secretaria de Saúde emitiu um comunicado informando que 1.660 novas doses da vacina contra a Influenza chegarão ao município na próxima segunda-feira, 3 de janeiro de 2022, permitindo a retomada da campanha de vacinação contra a gripe, que será feita na mesma semana.

A vacinação vai ser realizada enquanto durar o estoque. A imunização começará na quarta-feira, 5, estando a vacina disponível para toda a população acima de seis meses, nas salas de vacina dos postos.

De segunda a sexta-feira, das 9 às 16h, no Centro de Saúde Dr. Silvio Henrique Braune, no Suspiro; no Posto de Saúde Dr. Tunney Kassuga, em Olaria; e na Policlínica Dr. Waldyr Costa, em Conselheiro Paulino. Já às terças e quintas-feiras, no mesmo horário, na UBS/ESF de São Geraldo.

Os documentos obrigatórios são: CPF, RG, cartão do SUS, carteirinha de vacinação contra a COVID-19 para quem recebeu a dose e a carteirinha de vacinação infantil para as crianças.