Vereadores no gabinete do prefeito com cheques simbólicos dos valores devolvidosDivulgação

Publicado 29/12/2021 20:51

A Câmara de Nova Friburgo fez a devolução aos cofres públicos, por meio de transferência realizada nesta terça-feira (28/12), de R$ 3.803.079,84. Segundo o presidente da Casa, vereador Wellington Moreira, com o montante restituído, o governo comprará duas vans, vai recuperar todas as ambulâncias do Raul Sertã e antecipará o subsídio das entidades filantrópicas do município que estão com dificuldade de pagar despesas e a folha de pagamento dos funcionários. Essa é a segunda devolução de recursos não utilizados feita pelo Legislativo este ano, em março, já havia sido repassado o valor de meio milhão, chegando ao total de R$ 4.303.079,84.

