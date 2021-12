Vacinação contra a Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Vacinação contra a Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 29/12/2021 21:05

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou o calendário de retomada da vacinação contra a Covid-19 para a primeira semana de 2022. No município, a imunização segue com a aplicação de doses de reforço para toda a população com mais de 18 anos, que já completou quatro meses da segunda dose.

A vacinação retornará nas próximas terça (4/01) e quarta-feira (5/01), em todas as unidades, com o reforço para a população geral e também com aplicação em imunossuprimidos que completaram o esquema vacinal até dia 5 de dezembro.

Para quem tomou a Janssen, a vacina será oferecida na quinta-feira (6), na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ.

Em relação às segundas doses, a Prefeitura seguirá realizando repescagens para quem ainda não recebeu o imunizante. Na terça e quarta estará disponível a Pfizer em todas as unidades e, na quinta-feira, a Astrazeneca e a CoronaVac na UERJ.

Também haverá na próxima semana vacinação de primeira dose. Na terça e quarta para gestantes, puérperas e adolescentes. Já na quinta, toda a população com mais de 18 anos poderá receber o imunizante pela primeira vez, das 9 às 15h, na UERJ.