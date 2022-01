Balanço aponta que Nova Friburgo está há um mês sem registros de morte por Covid | Nova Friburgo | O Dia

Panorama da pandemia de Covid-19 em Nova Friburgo - Divulgação

Panorama da pandemia de Covid-19 em Nova FriburgoDivulgação

Publicado 15/01/2022 13:56

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo divulgou nesta sexta-feira (14/01) que o município está há um mês sem registros de mortes por Covid-19. Segundo a Secretaria, apesar dos aumentos dos casos, a vacinação tem contribuído para que os casos não se agravem.

Além disso, de acordo com o último boletim, as taxas de ocupação dos leitos de UTI e enfermaria exclusivos continuam baixas. Não há nenhum paciente internado no Hospital Municipal Raul Sertã.

Em Nova Friburgo, 94,18% da população com mais de 12 anos já recebeu a primeira dose e 94,43% das pessoas estão com o esquema vacinal completo ou receberam a dose única. Isso significa que a cada 10 friburguenses, 9 estão imunizados contra a Covid.