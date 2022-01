Teste de Covid-19 - Foto: reprodução internet

Publicado 19/01/2022 23:55

A Secretaria de Saúde de Nova Friburgo reformulou o boletim Covid-19 do município e agora informa a quantidade de testes e os resultados positivos e negativos. Somente nesta quarta-feira (19/01) foram realizados XX testes, sendo 270 deles confirmados (51,13%). Os testes foram contabilizados de todos os pontos de triagem do município.

De acordo com o boletim, Nova Friburgo já registrou 26.450 casos positivos de Covid-19 e 870 mortes pela doença. As taxas de ocupação dos leitos exclusivos no Hospital Municipal Raul Sertã continuam a subir. No momento, a unidade tem um leito de UTI ocupado (5%) e 20 dos 23 leitos de enfermaria com pacientes (87,7%).