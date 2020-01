Última semana de inscrição para os cursos de qualificação profissional gratuitos da Faetec

Nova Iguaçu – Os cursos profissionalizantes gratuitos da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) podem ser uma porta de entrada para o mercado de trabalho. E esta semana se encerram as inscrições. Em Nova Iguaçu, estão disponíveis 410 vagas divididas entre as Faetec Centro, Austin e Paulo Falcão. O candidato deve se inscrever somente por meio do site da Faetec (www.faetec.rj.gov.br) até o dia 26 de janeiro. Os cursos têm duração entre 10 e 20 semanas.



Entre as oportunidades estão Informática II; Maquiador; Depilador; Auxiliar de Cozinha; Confeiteiro; Costureiro; Garçom; Espanhol Básico I; Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão; Operador de Computador; Assistente de Recursos Humanos; Agente de Gestão de Resíduos Sólidos; Agente Comunitário de Saúde; Atualização de Saúde do Idoso; Contador de História e Carpinteiro de Obras.



Há ainda a oferta de 60 vagas no curso semipresencial de Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão, sendo 30 vagas na unidade da Faetec Magé – Unidade Centro, e 30 vagas na Faetec Nova Iguaçu – Unidade Austin. A lista completa de cursos está disponível no site da Fundação.



Para se candidatar aos cursos profissionalizantes é preciso ter a idade mínima entre 14 e 18 anos, de acordo com a exigência de cada curso. A escolaridade também varia, de acordo com a qualificação escolhida. O sorteio público das vagas será realizado no dia 27 de janeiro, e a listagem completa será publicada no site da instituição. O período de matrícula para os candidatos sorteados será entre os dias 28 a 31 de janeiro. As aulas começam no dia 10 de fevereiro (segunda-feira).



Confira a distribuição das vagas em Nova Iguaçu

Unidade Austin – 280 vagas

Unidade Centro – 110 vagas

Unidade Paulo Falcão - 20 vagas