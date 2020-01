Tinguazinho, em Austin, recebe serviços do 'Prefeitura Presente'

Nova Iguaçu - João Vitor Nascimento da Costa, de 19 anos, é autônomo e sofreu com a chuva de granizo que caiu sobre 20 bairros de Nova Iguaçu em outubro do ano passado. Para completar, ele também perdeu os documentos durante o temporal. Ao buscar os serviços gratuitos do ‘Prefeitura Presente’ realizado na Estrada do Tinguazinho em Austin, nesta terça-feira, dia 21, ele deu entrada no pedido de isenção da certidão de nascimento.



“A minha certidão de nascimento ficou completamente destruída com a chuva de granizo. Tive que pedir outra, pois posso precisar dela na hora de tentar uma vaga de emprego”, afirmou João Vitor, morador de Austin. “Dá uma sensação de inexistência sem a certidão. Isso estava me incomodando. Ter uma certidão de nascimento é garantir a dignidade”.



Quem esteve no ‘Prefeitura Presente’, além de conseguir a isenção da certidão de nascimento, ainda pode fazer o cadastramento na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades e no SINE, ID Jovem, cadastramento e recadastramento do Bolsa Família e Benefício de Prestação Continuada, agendamento para Carteira de Trabalho, agendamento para Carteira do Idoso, reconhecimento de paternidade, Vale Social, isenção para casamento e para segunda via de certidões de casamento ou óbito.



Ao lado da esposa e do filho Miguel Levi, de 9 meses, o motorista de caminhão Marcelo Vieira do Vale, de 40 anos, esteve no evento para cuidar da saúde. Ele passou por testes rápidos de hepatite, sífilis e HIV, glicemia capilar e aferiu a pressão arterial.



“Esse evento veio em boa hora. Estou desempregado e sem dinheiro para gastar com passagem de ônibus. Consegui fazer tudo o que precisava aqui do lado de casa. Também me inscrevi na Agência Nova Iguaçu de Oportunidades, pois estou em busca de um emprego. Meu filho passou pela pesagem para o Bolsa Família e foi vacinado contra o sarampo e a febre amarela. Ganhei o dia ao aproveitar todos os serviços que precisava”, contou Marcelo.



A Secretaria de Saúde ainda disponibilizou outros serviços, como agendamento de mamografia, um ônibus de vacinação com cerca de 20 tipos de vacinas diferentes, caderneta do Idoso, além de orientações da SUVAM sobre o controle de roedores, caramujo, cuidados com água, prevenção de desastres ambientais e combate à dengue.



Quem foi ao evento da Prefeitura de Nova Iguaçu ainda conseguiu ser atendido em uma tenda da Secretaria de Economia e Finanças, que ofereceu orientação e consulta de processos; orientação para liberação de alvará para empresas; segunda via de impostos e parcelamento de dívida ativa (IPTU, taxas, ISS); e isenção de IPTU para idosos.



A Secretaria de Educação levou a Tinguazinho, contação de histórias, pinturas e recreação para as crianças e a Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) esteve com o projeto Matemática na Praça e Livros Para Voar.