Shopping Nova Iguaçu fecha e só reabre dia 31 de março

Nova Iguaçu - O Shopping Nova Iguaçu interrompeu as atividades e só reabrirá no dia 31 de março, como forma de evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19). Por sua vez, o TopShopping suspendeu parcialmente suas atividades: farmácias e lojas de alimentação estão funcionando de forma facultativa, das 12h às 20h. A administração do mall informou que cumpriu o decreto nº 46.973 do governo do Estado.



A administração do TopShopping afirma que toma as devidas providências para prevenção e combate ao novo coronavírus: instalou novos pontos de álcool em gel no mall, nas Praças de Alimentação do 2º e 3º piso, fraldário, SAC e recepção.



Segundo a nota do shopping, também está realizando limpeza e higienização mais ostensiva nos sanitários, maçanetas, corrimão, botões elevadores, guarda-corpo, mesas, cadeiras e bandejas da praça de alimentação; e trocas dos filtros de ar-condicionado periodicamente, conforme normas técnicas.



O inciso V do artigo 5º do decreto recomenda: "funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos congêneres no interior de 'shopping center', centro comercial e estabelecimentos congêneres, com redução em 30% do horário do funcionamento”.