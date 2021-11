Empresa de saneamento realizou reparo na rede do bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 24/11/2021 19:35

Nova Concessionária de Água e Esgoto de Nova Iguaçu, a Águas do Rio concluiu nesta semana obras de melhoria no sistema no bairro de Rodilândia, beneficiando cerca de 11 mil moradores com melhorias no saneamento.

A concessionária vem executando uma série de intervenções nos sistemas de água e de esgoto, seguindo um planejamento que elencou 100 obras de médio e pequeno porte, que serão desenvolvidas nos primeiros meses de operação.



Moradora de Rodilândia, a dona de casa Francisca Fontes, de 81 anos, comemorou a chegada de água na sua casa e espera que as novas obras acabem com o desperdício.

“Já passamos meses sem água, tendo que buscar outros recursos para poder lavar louça, roupa e até se alimentar. Ficar sem água era um tormento que tirava a nossa paz. Agora eu estou conseguindo fazer tudo o que preciso”, disse.

A esperança de dias melhores para o comércio da região, com a regularização do serviço de abastecimento. O comerciante Djalma da Silva, de 64 anos, que vive em Rodilândia há mais de 50 anos, que também era afetado com a falta d’água, sente a diferença e contabiliza até mesmo retorno financeiro.

“Eu precisava comprar galões para manter minha loja aberta. Agora, está tudo diferente, porque além de não faltar, a pressão da água está forte e e assim as casas conseguem ser abastecidas. Na rua, nós só ouvimos os moradores elogiando. Não tenho nem palavras para agradecer. Isso valoriza a nossa região e nos traz dignidade”, comemorou.



O diretor executivo na superintendência responsável por Nova Iguaçu, Vitor Hugo, explicou que as equipes de operações identificaram uma série de vazamentos, principalmente no Morro da Mata Virgem e redondezas, que ao serem consertados, aumentaram a pressão da água. Em poucos dias, o bairro de Rodilândia passou a ter um abastecimento regular.

“É muito gratificante ver o resultado do nosso trabalho logo no início das atividades. Ter água limpa é um direito de todos e nós estamos aqui para garantir isso. Nossa meta é promover essas melhorias em todos os municípios da Baixada Fluminense, em que atuamos”, afirmou.