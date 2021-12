Nova Iguaçu retoma vacinação contra Influenza - Divulgação/PMNI

Publicado 27/12/2021 22:09

A campanha de vacinação contra a influenza será retomada nesta terça-feira (28) em Nova Iguaçu. O município retirou, nesta segunda-feira (27), 5 mil doses que foram disponibilizadas pelo Governo do Estado para seguir com a imunização. No entanto, o total recebido é abaixo do necessário, e a expectativa é que o estoque dure poucos dias.

A imunização irá acontecer nos mesmos locais em que são aplicadas a vacina contra a Covid-19. Poderão ser vacinados crianças, adultos e idosos. Os 23 postos irão funcionar das 8h30 às 16h.

Vacinação contra a influenza

Público-alvo: Maiores de seis meses

Horário: 8h30 às 16h

A lista com os 23 locais de vacinação está disponível no site da Prefeitura de Nova Iguaçu, através do link: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendario