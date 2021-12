Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu recebeu título de excelência - Divulgação/PMNI

Publicado 28/12/2021 18:39

Nova Iguaçu é o primeiro município do Estado do Rio de Janeiro a ter o seu regime próprio de previdência certificado com o nível III do Pró-Gestão, da Secretaria de Previdência, do Ministério da Economia. O título foi concedido na última semana para o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu, que se tornou o sexto no país com esse nível.

O Pró-Gestão é um programa de certificação institucional e modernização da gestão dos regimes próprios e tem quatro níveis de aderência conforme o grau de comprometimento de cada instituto.

De acordo com o Prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa, a certificação é um reconhecimento da excelência e das boas práticas de gestão que atesta a qualidade e a funcionalidade de serviços, atendimento, processos produtivos, gestão dos recursos, entre outros.



“As conquistas de nossa gestão fazem de Nova Iguaçu sinônimo de respeito e boas práticas no uso de dinheiro público”, afirmou.

Já segundo o diretor-presidente do Previni, Anderson Moreira, a certificação vai assegurar que as melhores práticas de gestão previdenciárias continuem sendo aplicadas no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).



“Isso mostra que Nova Iguaçu é cumpridor de todas as obrigações, como por exemplo, os repasses das contribuições previdenciárias tanto patronal quanto dos servidores efetivos do município, entre outras ações que são primordiais”, garantiu.