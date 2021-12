Guarda Ambiental embargou obra devido a irregularidades - Divulgação

Publicado 28/12/2021 19:11

A Guarda Municipal Ambiental realizou Operações de fiscalização e monitoramento em duas obras na cidade de Nova Iguaçu, nesta semana. Uma delas, em Austin, foi embargada pelos agentes, enquanto a outra, que já havia sido embargada anteriormente, estava cumprindo as exigências.

Na primeira delas, na Rua Jornalista Valcir Almeida a Guarda realizou o monitoramento do embargo de obra na após os transtornos causados na região. Foi constatado pela equipe de fiscalização que as obras para reparar os danos causados na região estavam em andamento. Os responsáveis pelo empreendimento estão realizando a manutenção e estruturação de todo o sistema público de esgoto e drenagem afetado.

Também foram realizadas medidas preventivas de contenção dos materiais residuais evitando que mais lama fosse despejada em vias públicas e nos sistemas de drenagem pluvial. Ainda continuam as obras de contenção com medidas mais eficazes.

Já a segunda ação foi realizada em uma obra de terraplanagem no bairro de Austin. Após diversas denúncias recebidas, os agentes se dirigiram até o local e constataram uma escavadeira trabalhando e grande movimentação de solo para terraplanagem. A ‘Autorização Ambiental’ para as atividades que se encontravam vencidas em 2014.

A via pública de acesso ao local, Rua Doutor Renato, também foi afetada pelos resíduos da construção civil de origem do material removido nas atividades de terraplanagem, causando transtorno aos moradores da região.

O local já havia passado por fiscalização no início do ano. No entanto, não havia nenhuma atividade em andamento. As mesmas foram retomadas recentemente. Constatada as infrações, a obra foi embargada até sua posterior análise do órgão licenciador e o responsável notificado e responderá em processo administrativo.