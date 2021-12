Nova Iguaçu vacina pessoas a partir de 12 anos nesta semana. - Divulgação/PMNI

Nova Iguaçu vacina pessoas a partir de 12 anos nesta semana.Divulgação/PMNI

Publicado 28/12/2021 19:25

A Prefeitura de Nova Iguaçu aplica, nesta quarta-feira, dose de reforço da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 30 anos. Quem se habilitar, pode procurar um dos 24 postos de vacinação da cidade, que funcionarão das 8h30 às 16h.

Também serão vacinados em primeira dose pessoas a partir de 12 anos. Além disso segue sendo aplicada dose de reforço para os profissionais de saúde da rede municipal e privada, além da segunda dose conforme agendamento de retorno.

Os locais de vacinação são: Drive-Thru Top Shopping, Drive-Thru DETRAN Bairro Botafogo, Drive-Thru Shopping Nova Iguaçu, Drive-Thru Centro Olímpico, Espaço Municipal Da Terceira Idade (Esmuti), Clínica Da Família Dom Bosco, Clínica Da Família Vila Operária, Usf Rancho Fundo, Centro De Atendimento Ao Deficiente (Cad), Clínica Da Família Marfel, Clínica Da Família Do Caiçara, Clínica Da Família Do Ambaí, Clínica Da Família Jardim Paraíso, Clínica Da Família Vila De Cava, Clínica Da Família Austin, Clínica Da Família Odiceia Morais, Policlínica Miguel Couto, Clínica Da Família Emília Gomes, Clínica Da Família Boa Esperança, Clínica Da Família Cabuçu, Clínica Da Família Maraú, Clínica Da Família Do Km32, Clínica Da Família Edi Pinto Da Silva, Centro De Saúde Vasco Barcelos.

A lista completa com os pertencentes aos grupos de vacinação, documentos que devem ser apresentados para a imunização, os endereços dos 24 pontos de vacinação contra a Covid-19 e o calendário de imunização estão em: www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-covid/calendário.