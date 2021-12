Lei Seca registrou 33 motoristas embriagados em Nova Iguaçu durante o Natal - Divulgação

Publicado 29/12/2021 00:03

No final de semana do Natal a Operação Lei Seca flagrou 33 motoristas dirigindo alcoolizados em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O número equivale a um percentual de 27,3% em relação aos casos registrados em todo estado do Rio de Janeiro durante o período.

No total do estado do Rio, foram abordados 2.917 motoristas em 25 blitzes de fiscalização realizadas em diferentes locais e 482 casos de alcoolemia foram registrados.

“Os altos índices de alcoolemia registrados no fim de semana são um alerta para continuarmos firmes na nossa missão de salvar vidas. Nossas ações de educação e fiscalização acontecem diariamente e buscam sempre a conscientização da população sobre os riscos da mistura de álcool e direção”, disse o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.



Em comparação com o ano passado, os números de blitz, de abordagem e de alcoolemia aumentaram consideravelmente. No feriado do Natal de 2020 (dias 24, 25 e 26/12) a Lei Seca realizou 19 blitzes e este ano aconteceram 25. As equipes também aumentaram de 15 para 21 neste ano de 2021. Em 2020, 296 motoristas foram abordados pela Lei Seca nos dias 24, 25 e 26/12 e em 2021 foram 2.917, portanto mais de 10%. Em 2020, 47 motoristas embriagados foram retirados das ruas no feriado de Natal contra 482 deste ano.