Câmara de Nova Iguaçu passou por serviço de desinfecção - Divulgação/CMNI

Publicado 12/01/2022 17:03

A Câmara Municipal do Rio passou por um processo de desinfecção como forma de prevenção devido ao aumento de casos de Covid-19 ocorrido em todo estado do Rio de Janeiro. Todas as dependências do órgão passaram pelo serviço a fim de diminuir as possibilidades de propagação do Coronavírus.

O serviço foi realizado por servidores do Controle de Vetores da Superintendência de Vigilância Ambiental (SUVAM), da Prefeitura Municipal. O presidente da Câmara, Vereador Eduardo Reina destacou que o serviço não elimina as necessidades básicas de prevenção, como uso de máscara e lavagem das mãos, assim como evitar aglomerações, para que não voltemos ao cenário do passado, com mortes e sobrecarga do sistema de saúde.

“Infelizmente, novamente está aumentado o número de pessoas infectadas pela Covid em nossa cidade, como em todo mundo. Precisamos continuar com as medidas sanitárias de prevenção”, afirmou.