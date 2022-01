Prospecção e monitoramento arqueológico na Fazenda São Bernardino teve início nesta semana - Divulgação/PMNI

Prospecção e monitoramento arqueológico na Fazenda São Bernardino teve início nesta semanaDivulgação/PMNI

Publicado 12/01/2022 18:45

A Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu iniciou nesta semana a prospecção e monitoramento arqueológico na Fazenda São Bernardino. A ação é mais um importante passo para a reconstrução da senzala. O trabalho foi iniciado após a publicação da Portaria Autorizativa do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no fim do ano passado.



As obras de reconstrução só podem iniciar após autorização do Iphan e o cronograma vai depender da quantidade de material arqueológico encontrado e das condições climáticas. Na escavação, que está sendo coordenada pelo presidente do Instituto de Arqueologia Brasileira, Ondemar Dias, referência na arqueologia mundial, foram encontrados, até hoje, pedaços de cerâmica.



A Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, em seu Programa de Recuperação e Restauro do Patrimônio Cultural Iguaçuano, está seguindo rigorosamente as recomendações e determinações dos órgãos de patrimônio no intuito de atender as normas legais e a qualidade das intervenções.



“Não se pode fazer nenhuma intervenção sem fazer arqueologia. A primeira etapa é reconstruir a senzala para fazer um chamamento público e ocupar o local, com galerias de arte, restaurante e um Centro de Memória. Na segunda, a restauração do Engenho, pois 80% ainda estão em pé, só falta o telhado. A terceira e última etapa será a reconstrução da sede da Fazenda São Bernardino. Estamos resgatando a história deste local. No ano de 1875 foi terminada a construção da senzala, que é um patrimônio nosso. Também vamos gerar renda e emprego para os moradores da região com essa senzala”, disse o secretário de Cultura de Nova Iguaçu, Marcus Monteiro.



Segundo ele, foram escavados sete dos cerca de 100 metros da senzala. O serviço deve durar cerca de três meses. Além da reconstrução da senzala da Fazenda São Bernardino, a Prefeitura também está revitalizando outra parte da região. Através de uma medida compensatória, a Procuradoria Geral do Município fez um termo de ajustamento de conduta para que uma empresa convertesse sua multa na construção de totens e na elaboração de um livro sobre a história da Estrada Real do Comércio. Oito totens de sinalização foram colocados na via, uma das mais importantes do Brasil, construída entre 1811 e 1822. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Nova Iguaçu fez a instalação dos totens.



“Esses totens valorizam ainda mais esse patrimônio histórico, além de orientar quem visita a região”, lembrou Marcus, que pretende fazer uma exposição sobre a Estrada Real do Comércio.