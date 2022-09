Posto de Saúde Vasco Barcellos é referência em testagens da Monkeypox na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 09/09/2022 10:19

Com o aumento dos casos da Monkeypox (varíola dos macacos) no Rio de Janeiro, os moradores da Baixada Fluminense tem um ponto de referência para testagem de casos suspeitos. É o Centro de Saúde Vasco Barcellos, em Nova Iguaçu, onde a Prefeitura do município abriu um polo de testagem na que funciona de segunda a sexta-feira, de 9h às 16h, e terá capacidade para fazer em média, 50 testes por semana. Nas Unidades de Pronto Atendimento da cidade (UPAS), a testagem ocorre diariamente por 24h.



Nos primeiros dias de coleta, a procura ainda tem sido baixa. Seguindo o protocolo do Ministério da Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu realiza, diariamente, a desinfecção da unidade para evitar o contágio do vírus.



Após fazer o teste no Vasco Barcellos, o paciente vai para casa para aguardar o resultado, que será comunicado por uma equipe da Saúde.



“Vivenciamos uma pandemia da Covid-19, mas a vacina veio para salvar vidas. Agora estamos atentos a este novo vírus. A testagem é fundamental para não deixarmos a varíola dos macacos se espalhar, pois evitar a sua disseminação é muito importante. Quem tiver os sintomas deve procurar o Vasco Barcellos e realizar o teste”, disse o prefeito Rogerio Lisboa.



Devem procurar as unidades de saúde de Nova Iguaçu, pessoas com sintomas de febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. A varíola dos macacos é transmitida quando alguém tem contato próximo com lesões de pele, secreções respiratórias ou objetos usados por uma pessoa que está infectada.



O Centro de Saúde Vasco Barcellos fica na Rua Coronel Bernardino de Melo 1.895, Centro.