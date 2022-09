Refis 2022 fez seis mil atendimentos em Nova Iguaçu durante um mês. - Divulgação

Refis 2022 fez seis mil atendimentos em Nova Iguaçu durante um mês.Divulgação

Publicado 09/09/2022 10:55

O Programa de Incentivo à Regularização Fiscal com a Fazenda Pública - REFIS 2022 da Prefeitura de Nova Iguaçu completou um mês com ótimos resultados, somando mais de seis mil acordos. Pessoas físicas e jurídicas com débitos tributários e não tributários que ainda não aderiram ao programa, podem tomar parte até 1º de novembro.

A busca pelo acordo pode ser feita diretamente na Central de Atendimento, no prédio da Prefeitura, ou virtualmente, acessando o Portal do Contribuinte. Setecentos e oitenta e quatro dos 6.109 acordos foram feitos pelo portal, totalizando 25,2%. Os outros 5.325 (74,8%) foram por meio da Central, que conta com atendimento presencial e também por chat, telefone e e-mail. Curiosamente, o número de atendimentos pelo Portal do Contribuinte é maior que o da Central de Atendimento. 15.178 (54,8%) contra 12.519 (45,2%).

O secretário municipal de Economia, Planejamento e Finanças, Fabiano Muniz, acredita que a disparidade dos números se dá pela insegurança por parte dos contribuintes com relação ao autoatendimento.

“Muitas pessoas ainda se sentem desconfortáveis e talvez até mesmo inseguras com a tecnologia. Elas preferem o atendimento presencial ou por chat, telefone e e-mail, pois nestes casos ela também interage diretamente com um atendente”, aponta o secretário, garantindo a segurança do autoatendimento. “O Portal do Contribuinte é uma ferramenta totalmente segura e intuitiva. Qualquer pessoa com acesso à internet pode buscar o acordo online sem dificuldades”.

Para facilitar a vida do contribuinte, a Prefeitura de Nova Iguaçu disponibiliza uma página com todas as informações sobre o REFIS 2022 e vídeos com o passo a passo sobre como realizar a negociação da dívida pelo Portal do Contribuinte. Basta acessar https://www.novaiguacu.rj.gov.br/semef/sobre/refis2022/.

Descontos de até 100% em juros e multas

Os impostos mais devidos pelos contribuintes iguaçuanos são o IPTU e o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), também chamado de ISS. De acordo com levantamento da Prefeitura, cerca de 10 mil empresas e 400 mil pessoas físicas estão em dívida com o município, totalizando R$ 2,6 bilhões não arrecadados pelos cofres públicos.

As dívidas podem ser parceladas em até 72 vezes, desde que o vencimento mensal não seja inferior ao valor de uma UFINIG (Unidade Fiscal de Nova Iguaçu), que está em R$ 69,02. No entanto, quem optar pelo pagamento à vista terá desconto de 100% em juros e multas moratórias. No caso de parcelamento em até 10 vezes, o desconto será de 95%. O contribuinte ainda poderá optar por parcelamentos entre 11 e 24 vezes (90% de desconto), 25 e 48 (85%), 49 e 60 (80%) e 61 a 72 vezes, com 75% de desconto em juros e multas moratórias.

Quem desejar ingressar no REFIS poderá ir à Central de Atendimento, no prédio da Prefeitura, Rua Athaide Pimenta de Moraes 528, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, ou então fazer a negociação online acessando o Portal do Contribuinte (http://novaiguacu.rj.gov.br/contribuinte/). Poderão ser negociadas dívidas de IPTU, ISSQN, taxa de poder de polícia e serviço, auto de infração e intimação, além de lançamentos efetuados por outros órgãos e entidades, exceto multas de trânsito.