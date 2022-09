Câmara de Nova Iguaçu realizou Sessão Solene pelo bicentenário da Independência. - Divulgação

Publicado 12/09/2022 05:00

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou, na última semana, sessão solene, em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil, que acontece amanhã, dia 7 de setembro. Os professores José Luiz Teixeira, presidente do Instituto Histórico e geográfico de Nova Iguaçu e Allofs Daniel Batista, doutorando em História pela Universidade Rural, falaram sobre a importância da cidade nos movimentos que levaram à Independência do país.

Idealizador da cerimônia, em parceria com todos os vereadores, o presidente da CMNI vereador Dudu Reina lembrou que Nova Iguaçu foi uma das principais rotas de escoamento do café e de outros itens importantes do comércio entre Minas Gerais e o Rio de Janeiro, nos séculos XVIII e XIX, cortando a Estrada Real do Comércio, partindo de Nossa Senhora da Piedade de Iguassú.

“Daqui a 11 anos a própria CMNI completa seu bicentenário. Já podemos começar a preparar a cerimônia”, disse, bem-humorado, Dudu Reina.

Diversas autoridades estiveram presentes no evento. Foi lembrada também a importância das câmaras municipais, que foram os primeiros órgãos públicos a defenderem a Independência do Brasil.