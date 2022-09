Treinamento ocorreu no auditório de uma universidade particular, no Centro de Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 12/09/2022 06:00

Nova Iguaçu foi sede de um treinamento dos funcionários da concessionária de água e esgoto do município. A ação teve o objetivo de ampliar o conhecimento das equipes de campo sobre o novo sistema de execução das Ordens de Serviço da concessionária, melhorando assim o atendimento aos moradores da cidade.

O aplicativo, Field Services, é uma ferramenta intuitiva, baseada em IA (Inteligência Artificial) e substitui o atual sistema, o OS Online. De acordo com o diretor executivo da Águas do Rio, Vitor Hugo, o treinamento aprimora o conhecimento dos líderes, supervisores e coordenadores que replicarão o conteúdo para as equipes que atuam na Baixada Fluminense.

“A capacitação dos profissionais é essencial para a gestão do trabalho de campo e a consequente satisfação dos clientes atendidos. Com o novo sistema, tornaremos o trabalho dos operadores mais eficiente e dinâmico”, disse.



O uso da inteligência artificial vai ajudar a definir a melhor programação e aumentar a produtividade e qualidade dos serviços explicou a Coordenadora Comercial, Nathália Vasques, que atua no município de Nova Iguaçu.

“Os espaços de aprendizado são fundamentais para o desenvolvimento dos colaboradores. A empresa sempre reserva um período para qualificação profissional porque preza por um trabalho de excelência. O treinamento vai contribuir para as execuções das ações das equipes e os principais beneficiados com essas melhorias serão os nossos clientes”.



A nova plataforma será implantada na primeira semana de outubro pelo time do Centro de Operações Integradas (COI) e da Tecnologia da Informação da Águas do Rio, além da Oracle Consulting, empresa responsável pela criação do sistema. Os colaboradores de campo receberão os treinamentos a partir do mês de setembro.