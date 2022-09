Alunos assistiram atentamente à apresentação artística realizada no pátio da unidade - Divulgação

Alunos assistiram atentamente à apresentação artística realizada no pátio da unidadeDivulgação

Publicado 20/09/2022 21:22

As escolas municipais de Nova Iguaçu estão elaborando ações para os alunos em alusão ao Setembro com tema dedicado à prevenção do suicídio. Na última segunda-feira (19), a aula na Escola Marcílio Dias foi marcada pela alegria e brincadeiras. O grupo de palhaçaria Terapia da Graça animou os estudantes com uma apresentação artística com muita música e dança.



“Estamos trabalhando com o humor e colocando pra fora tudo que nos dá angústia, que nos coloca na sensação de depressão e eles vão se libertando da inveja, da ansiedade e tristeza. A escola não é só lugar de estudar, mas sim de trabalhar as emoções”, comentou a diretora da Escola Marcílio Dias, Josiane Ribeiro dos Santos Lopes.



Segundo ela, a unidade, que conta com 1.146 alunos da Educação Infantil 4 a 9ª fase da Educação de Jovens e Adultos (EJA), ainda vai realizar uma palestra com psicólogos nesta quarta-feira (21).



Viviane da Silva, a palhaça Veveca, que faz dupla com Paulo Roberto, o Peteleco, lembrou que o intuito do grupo é levar alegria aos alunos.



“Tocar no coração deles e arrancar um sorriso dos estudantes é muito gratificante. É um momento de brincadeira, mas com uma mensagem sobre o Setembro Amarelo, pois muitas crianças não sabem verbalizar os sentimentos”, comentou ela.