Simone Martins, moradora de Nova Iguaçu, comemorou a normalização do fornecimento de águaDivulgação

Publicado 15/09/2022 12:00

Moradores de Nova Iguaçu estão sendo beneficiados com ações de melhoria no abastecimento de água no município. A concessionária que atende o município realizou novas ligações de água e a padronização de hidrômetros na região, beneficiando cerca de 20 mil iguaçuanos com acesso à água limpa e tratada.

Moradora do condomínio Cannes, no bairro Marapicu, Simone Martins, de 49 anos, uma das beneficiadas, comemorou o acesso à água tratada.

“Ter água nas torneiras é um direito de todos, e se recebemos em troca um serviço de qualidade, não encontramos problema algum em nos regularizar, fazemos isso com orgulho. Por este motivo, solicitei a instalação do meu hidrômetro, porque quero estar sempre correta com as minhas obrigações. Acompanhei de perto o trabalho da equipe da Águas do Rio aqui no meu condomínio e reparei como eles trabalham, são educados e respeitosos, além de deixar tudo limpo quando terminam os serviços”, disse.



As equipes responsáveis pela ampliação das ligações no bairro Marapicu fazem parte do Programa Vem Com a Gente (VCG). Estão sendo implantadas cerca de 36km de extensão de rede e mais de seis mil novas ligações de água na localidade, além da padronização dos hidrômetros. Segundo o diretor executivo, Vitor Hugo, as melhorias com o abastecimento estão chegando para todos os bairros de Nova Iguaçu.



“Estamos trabalhando com afinco para levar os serviços da concessionária para toda população da Baixada Fluminense. Nosso principal objetivo é garantir que as pessoas tenham acesso à água tratada. Mais que uma meta, esse desafio é um propósito, que nos move em busca de oferecer mais dignidade aos iguaçuanos”, concluiu o diretor.



O coordenador Comercial do programa VCG, Wallas Rangel, explica que ao chegar na localidade, as equipes vão de rua em rua, realizando uma espécie de censo, onde cadastram os imóveis, identificam as necessidades da região e programam a execução dos serviços de melhorias.



“A empresa segue atuante em busca da universalização da água para que todos tenham acesso a esse bem essencial. Estamos com uma grande equipe atuando em Marapicu e nos sub-bairros, como Vila Belga e Dom Bosco. Já conseguimos atender mais de cinco mil residências, até o momento, na localidade e percebemos que a população não está se opondo em receber os novos serviços”, afirmou.