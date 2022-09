Festa da Banana foi opção de lazer e diversão neste fim de semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Festa da Banana foi opção de lazer e diversão neste fim de semana, em Nova IguaçuDivulgação

Publicado 12/09/2022 07:20

Empadinha, pastel, bolo, bombom, doce de pote, chips, entre outras delícias, tiveram a banana como seu ingrediente principal. Tudo isso foi saboreado nas 20 tendas de culinaristas montadas na Rua do Encantamento, em Jaceruba, na 13ª Festa da Banana. O evento, criado em 2005 por moradores da região e que gera trabalho e aumento da renda das famílias locais, é organizado pela Prefeitura de Nova Iguaçu com o objetivo de fortalecer o potencial turístico local, a preservação e conservação ambiental e o reforço de sua identidade rural.

Além das iguarias, o público pode curtir muita música com Pablo Santana, Bruna Brum, Marquinho do Corinho, Jacqueline Coutinho e Diego Linhares, além de DJ.

“Estou impressionada com a criatividade e qualidade das comidas com o uso da banana em seu ingrediente. Fiquei apaixonada pelo doce e a empada de palmito de banana. Estava com saudade dessa festa”, contou a dona de casa Jane Saramargo, de 38 anos, que trouxe a filha Valentina, de 4 anos, para provar as delícias da festa.

Criatividade e aprendizado não faltou para a culinarista Mariana Dias Chaves Rodrigues, de 21 anos. Dona de uma panificadora na região, ela aprendeu a fazer chips com banana verde e bolo com a casca da banana.

“Agora vou poder aumentar minha renda, pois fui capacitada por chefs de verdade”, afirmou ela.

Para a realização da festa, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, em parceria com a Fundação Educacional Cultural de Nova Iguaçu (Fenig), capacitou 20 culinaristas para que eles oferecessem pratos doces, salgados e pães com o uso da banana. O curso teve como objetivo despertar o interesse pela excelência do preparo dos pratos e valorizar o turismo gastronômico da região.

Participaram da capacitação técnica os chefs Mônica Campanhã, Diva de Oliveira, Adérito Alves, Cris Carriço e Bartender Thatiane Correa. Para os pratos, foi pensado além dos ensinamentos para as receitas, noções sobre nutrientes, propriedades e aproveitamento integral da fruta.