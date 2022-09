Inscrições para incubadora de projetos estão abertas até o próximo dia 16 de setembro. - Divulgação

Publicado 12/09/2022 14:00

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para a Incubadora do Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação (CVTI) de Nova Iguaçu. O projeto, que tem convênio com o Governo Federal, irá selecionar iniciativas de base tecnológica para desenvolvimento de empreendimentos na cidade. As inscrições devem ser realizadas pela página www.novaiguacu.rj.gov.br/semat (no campo Processo Seletivo CVTI - Incubadora - Por Seleção) até o dia 16 de setembro.

Ao todo, 12 selecionados poderão usufruir gratuitamente, durante um ano, da estrutura do CVTI, que será inaugurada em outubro, no terceiro andar do Shopping Nova Iguaçu (Avenida Abílio Augusto Távora, nº 1.111, bairro da Luz). Os inscritos deverão projetar o desenvolvimento de tecnologia assistiva, que auxilie na inclusão social de pessoas com deficiência, visar a oferta de produto ou serviço que soluciona algum problema específico do município de Nova Iguaçu, problemas sociais ou redução de desigualdades.

Do total de vagas, 50% serão para ampla concorrência e a outra metade destinada à negros e indígenas. Para concorrer, é preciso ter mais de 18 anos e apresentar um plano de negócios. Serão selecionados os projetos que obtiverem as maiores notas classificatórias, até que seja atingido o número de vagas.

O resultado será divulgado no dia 26 de setembro, e os candidatos classificados e aprovados no processo de seleção terão os dias 28 e 29 para efetuar a matrícula, no Centro Vocacional de Tecnologia e Inovação.

O CVTI irá oferecer aos selecionados toda orientação para tomada de decisões, monitorias e mentorias direcionadas, além de suporte técnico-gerencial para o desenvolvimento dos projetos. O projeto deverá ter início no dia 18 de outubro.

Todas as informações sobre inscrições, pré-requisitos, processo de seleção, entre outras, estão no edital SEMAT/CVTI Nº 002/2022, que pode ser consultado em www.novaiguacu.rj.gov.br/semat/processoseletivocvti/porselecao/.