Campanha de multivacinação foi prorrogada até o fim de setembro em Nova IguaçuDivulgação/PMNI

Publicado 12/09/2022 08:00

A Prefeitura de Nova Iguaçu prorrogou até o fim do mês de setembro as campanhas de imunização contra a poliomielite e multivacinação. A decisão segue recomendação do Ministério da Saúde, que registrou baixa procura em todo o país.

Com isso, o público-alvo de cada campanha poderá buscar um dos mais de 50 postos de vacinação do município, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, para garantir sua proteção contra doenças e ampliar a cobertura vacinal. É recomendado que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação da criança ou adolescente.

Podem ser vacinadas contra a poliomielite as crianças de 2 meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). Já crianças e adolescentes até os 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias) devem atualizar a caderneta de vacinação, recebendo os demais imunizantes que fazem parte do Programa Nacional de Imunização (PNI). As vacinas de atualização poderão ser feitas simultaneamente com a vacina contra covid-19, caso seja necessário.

A lista com os postos de vacinação, endereços, horários e o público-alvo de cada campanha pode ser consultada através do link: http://www.novaiguacu.rj.gov.br/semus/vacinacao-poliomielite-e-multivacinacao/