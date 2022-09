Nova Iguaçu aplica vacina contra o HPV em meninos de 9 a 14 anos - Divulgação

Publicado 20/09/2022 22:10

A Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu está aplicando vacina contra o HPV em meninos dos 9 aos 14 anos, conforme orientações do Ministério da Saúde. A redução da faixa etária para este público, que antes era dos 11 aos 14 anos, é uma forma de aumentar a cobertura vacinal nos adolescentes do sexo masculino. Meninas da mesma idade também podem garantir proteção contra a doença.

Em Nova Iguaçu, mais de 50 salas de vacinação de Nova Iguaçu estão aplicando a vacina. É necessário que os pais ou responsáveis levem o cartão de vacinação da criança ou adolescente. As unidades funcionam das 8h às 17h.

O HPV é um vírus que pode provocar doenças como cânceres no colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis e orofaringe, além do aparecimento de verrugas genitais. Para evitar o surgimento destas doenças é necessário ampliar a vacinação e proteger crianças e adolescentes.