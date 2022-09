A doutora Simone Maçana, Coordenadora da Central de Regulação de Urgência Regional da Baixada Fluminense foi a primeira a doar - Divulgação

A doutora Simone Maçana, Coordenadora da Central de Regulação de Urgência Regional da Baixada Fluminense foi a primeira a doarDivulgação

Publicado 20/09/2022 22:29

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense (CRUR BF)está realizando uma mobilização com seus colaboradores para incentivar a doação de sangue para o hemonúcleo do HGNI (Hospital Geral De Nova Iguaçu), que é responsável pelo abastecimento de toda a região da Baixada Fluminense.

A campanha é para colaboradores do Consórcio e também para o público externo, mas como o exemplo começa de casa, os primeiros a doarem foram os próprios coordenadores da Central de Regulação de Urgências Regional (CRUR) da Baixada Fluminense, setor que responsável pelo recebimento dos chamados 192 na região, que é administrado pelo Cisbaf.

A Diretora Médica da CRUR BF, Dra. Simone Maçana, ressaltou a importância do ato para ajudar a unidade da Baixada Fluminense.

“Como Coordenadora Médica no SAMU vejo de perto o quanto a doação de sangue feita por uma única pessoa pode impactar a vida de várias. E sei que posso fazer mais do que meu trabalho técnico, doar sangue é a parte que me cabe fazer como ser humano para ajudar a salvar vidas. Um ato de solidariedade, consciência e amor”, disse.

Segundo informações da coordenação do hemonúcleo do Hospital Geral de Nova Iguaçu, o nível do estoque é considerado crítico para os tipos O+ e O-, porém há necessidade de doadores para todos os tipos sanguíneos.

O que é preciso para doar?

1- Estar bem de saúde;

2- Pessoas de 18 a 69 anos (sendo que os maiores de 60 precisam já ter doado em algum outro momento);

3- Pesar mais de 50 kg;

4- Apresentar documento original com foto recente, que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial;

5- Não pode ingerir bebida alcoólica no dia anterior ou comida gordurosa nas últimas 4h;

6- Caso tenha tido a Covid-19, deve aguardar 30 dias após total recuperação do quadro para doar;

7- Lembrando que, NÃO é preciso estar em jejum;

O ponto de coleta do HGNI fica localizado à Av. Henrique Duque Estrada Meyer - Posse, Nova Iguaçu. Para mais informações, você também pode entrar em contato através do telefone (21) 3779-9900 (ramal 117).