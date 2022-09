Jailce Perrut dos Santos Scofano foi sabatinada e teve nome aprovado pelos vereadores - Divulgação

Publicado 26/09/2022 07:00

A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou na última semana a sabatina Jailce Perrut dos Santos Scofano, indicada pelo Executivo para ocupar a presidência do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (Previni). A indicada teve seu nome aprovado, por unanimidade, pelos vereadores do município.

Durante quase duas horas, ela respondeu às indagações dos parlamentares sobre como será sua administração. Falou sobre a autonomia que terá para gerir o Instituto, sobre a aplicação do programa Pró-gestão, que manterá o diálogo aberto com os segurados. Afirmou estar honrada com a indicação de seu nome e que seu compromisso maior é com a saúde financeira do Previni e o cumprimento dos direitos dos servidores iguaçuanos.

O presidente da CMNI, Eduardo Reina Gomes de Oliveira, Dudu Reina, parabenizou a nova presidente e disse estar confiante que haverá uma gestão plena da entidade.

Iguaçuana de nascimento, Jailce é advogada, pós-graduada em Direito Processual Civil pela Universidade Federal de Uberlândia, especialista em Direito Público e em Direito Previdenciário. Com mais de 20 anos de experiência, em Nova Iguaçu trabalhou como coordenadora jurídica da Secretaria municipal de Saúde, no gabinete da Procuradoria Geral e na consultoria jurídica atuando na relação com o Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, e com a Câmara Municipal de Nova Iguaçu.