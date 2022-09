Crianças estão empolgadas acompanhando as atividades da exposição - Divulgação

Publicado 24/09/2022 11:41

Estudantes e moradores de Nova Iguaçu tem, neste fim de semana, a oportunidade de aprender, de modo divertido, sobre o ciclo da água e os cuidados com a natureza. O município da Baixada Fluminense está recebendo a exposição Olho D’Água – Artes Líquidas e Águas Visuais, patrocinada pela concessionária dos serviços de água e esgoto da cidade.

As amigas Isa Maia e Sandra França, levaram os filhos para participar do evento e aproveitaram a oportunidade para conhecer as instalações artísticas e viajar numa experiência totalmente interativa, através dos óculos de realidade virtual.

“É muito difícil a gente ter uma oportunidade assim, de aprender cada vez mais sobre o meio ambiente, ainda mais, por meio de um projeto tão interessante e educativo como esse. Visitamos a maquete que explica sobre o ciclo da água e aprendemos que a água não é infinita. Temos que cuidar melhor da nossa natureza, não poluir os rios e evitar o desperdício da água. Fiquei maravilhada com os óculos de realidade virtual, nunca tinha vivido uma experiência tão incrível”, contou Sandra.

O projeto itinerante acontece em um Tech-Truck, um caminhão com uma multiplataforma digital, que ficará estacionado durante quatro dias, na Praça Céu Águas do Guandu, no bairro Jardim Paraíso, até o dia 25 de setembro. A exposição já percorreu as cidades de Belford Roxo, Queimados e Japeri. Cerca de 1.500 moradores entre estudantes e a população em geral, curtiram as atividades sobre o ciclo da água.

“É gratificante perceber a participação em massa da população, além dos estudantes, em ações educativas que desenvolvemos na Baixada Fluminense. Nosso papel é levar informação e zelar pela preservação na nossa natureza e o bem-estar dos moradores. Queremos despertar o olhar de cada participante para a sustentabilidade e preservação dos recursos hídricos”, afirmou o gerente de Operações da concessionária, Leonardo Canto, que marcou presença na atividade.

No final de semana, sábado e domingo, a exposição estará aberta para o público em geral das 14h às 18h. Nestes dias, complementando o conteúdo da exposição, às 18h30 será realizada a exibição de curtas metragens ambientais, na mostra de cinema ao ar livre.

“Esse é mais um projeto da Águas do Rio para levar Cultura e Educação às crianças. A exposição Olho D' água traz, de forma lúdica e atrativa, conhecimentos importantes sobre saneamento básico, levando em conta que as crianças são agentes multiplicadores", disse Willian Carvalho, gerente da Responsabilidade Social da Águas do Rio.