Doação de roupas foi realizada na última semana, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 21/09/2022 08:00

Na última semana, a Caixa de Assistência da Advocacia do Rio de Janeiro (Caarj) doou roupas, agasalhos e cobertores à Casa da Mulher no município de Nova Iguaçu. A ação, em parceria com a OABRJ, faz parte da campanha Calor Humano, que assiste à população que vive em situação de vulnerabilidade social.

Em sua sétima edição, o projeto originário da Caarj abarca diversas subseções do estado e oferece um conforto em épocas mais frias. A coleta recolhe materiais necessários durante o inverno, destinados às instituições filantrópicas de cada região.

Escolhida para ser a primeira a receber as doações, a Casa da Mulher, pertencente à Superintendência de Políticas para Mulheres (SPM) em Nova Iguaçu, recebe cerca de 500 mulheres por mês com serviços, por exemplo, de auxílio jurídico, social e pedagógico.

Presidente da Caarj, Marisa Gaudio salientou a importância de ter um olhar voltado à advocacia e à sociedade que precisa, principalmente no que tange às mulheres.

“Esta é a primeira doação do projeto Calor Humano realizado por essa gestão. Nós da Caarj fizemos questão de escolher uma iniciativa em prol das mulheres, a qual acaba beneficiando toda a família, que também sofre com a violência social, doméstica e tantas outras”, disse.

A Caarj também entregou à organização brinquedos para serem utilizados no atendimento às crianças, além de mochilas e material escolar, incorporados no projeto Auxílio Aprender. Este benefício é voltado para advogados e advogadas com filhos com idade entre 3 e 18 anos cursando da educação infantil ao ensino fundamental ou médio.