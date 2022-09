Musical Encanto será exibido neste domingo, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 24/09/2022 10:42

O fim de semana reserva uma boa atração para as famílias de nova Iguaçu e adjacências. O Teatro Iguaçu recebe neste domingo “Encanto, O Musical”, uma livre adaptação para o teatro da animação de sucesso do momento. Um espetáculo lindo e emocionante, 100% cantado ao vivo.

O espetáculo conta a história dos Madrigal, uma família dotada de magia, que vive na Colômbia. Porém, uma integrante da família não possui poder mágico, então, parte em uma aventura própria para achar o que há de errado com a casa, que está rachando, e assim, salvar todos de sua família. O único que pode dar as respostas é seu tio, que vê o futuro, e o único problema é que ele saiu um dia e nunca mais voltou.



Além do experiente elenco, que canta, dança e atua, o espetáculo conta com grandes nomes da cena artística da atualidade. Com direção de Ewerton Novaes, direção musical de Mariana Nunes e coreografias de Alessandra Lona.

O Teatro Iguaçu fica na Rua Coronel Bernardino de Melo, no Centro do município. O horário de exibição está marcado para as 15h deste domingo. A classificação é livre.