João Bosco Filho, foi homenageado na última semana com o Título de Cidadão Honorário do Município de MesquitaDivulgação

Publicado 21/09/2022 09:00

O procurador chefe da Câmara Municipal de Nova Iguaçu, João Bosco Filho, foi homenageado na última semana com o Título de Cidadão Honorário do Município de Mesquita, durante cerimônia que contou com a participação de todos os vereadores da cidade, em votação unânime.

O autor do projeto, vereador Marcel (Pros) justificou a concessão falando sobre a relação que Bosco mantém com Mesquita no exercício da advocacia, tendo sido procurador do município durante muitos anos.

O procurador João Bosco Filho, por sua vez, se disse honrado em se tornar cidadão mesquitense: "Guardo em minha história de vida grande relação com Mesquita. Esta condecoração significa o registro eterno com a cidade. Muito obrigado".