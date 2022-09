Nova Iguaçu terá concurso público para a Secretaria Municipal de Assistência Social - Divulgação

Nova Iguaçu terá concurso público para a Secretaria Municipal de Assistência SocialDivulgação

Publicado 21/09/2022 12:30

A Prefeitura de Nova Iguaçu prorrogou processo de escolha da banca do concurso Secretaria Municipal de Assistência Social. As empresas interessadas deveriam ter enviado suas propostas até o último dia 13, no entanto, o período de recebimento foi estendido até as 11h do próximo dia 30.

Após o recebimento de propostas, a comissão organizadora poderá avaliar a melhor e escolher a empresa que ficará à frente do concurso. Após este processo, o edital poderá ser publicado. Até o momento, manifestaram interesse a RBO Concursos e Instituto Nacional de Concurso Público (INCP).

Apesar das mudanças no projeto básico do edital, o quantitativo de oportunidades, salários e datas seguem os mesmos. São esperadas 70 vagas em cargos dos níveis médio e superior, entre os quais agente administrativo, agente educacional, administrador, assistente social, contador, economista, nutricionista, pedagogo e psicólogo.

Os candidatos aprovados nos cargos de nível médio terão um salário inicial de R$1.708,32, enquanto os de nível superior receberão R$3.241,97.