Águas do Rio realizou ação da Semana do Cliente e moradores puderam regularizar débitos - Divulgação

Águas do Rio realizou ação da Semana do Cliente e moradores puderam regularizar débitosDivulgação

Publicado 24/09/2022 11:18

Moradores de Nova Iguaçu aprovaram a Semana do Cliente promovida pela concessionária Águas do Rio entre os dias 15 e 23, na última semana. Clientes inadimplentes puderam fazer renegociação das dívidas com condições especiais e regularizar as ligações, aderindo à nova padronização de hidrômetros.

Moradora do bairro Jardim Tropical, a aposentada Ana Sueli da Gama Glória, de 67 anos, esteve na loja comercial do município para aproveitar o serviço de renegociação e saiu satisfeita.



“Acredito que muitas pessoas, como eu, queiram se regularizar e colocar suas dívidas em dia. Gostei muito das vantagens que a empresa ofereceu para quem quer quitar os débitos das contas atrasadas e, ainda temos a oportunidade de parcelar. Além de renegociar e pagar o que devo, a equipe irá até minha casa para realizar uma vistoria e instalar meu hidrômetro”, disse.

Além da renegociação presencial nas lojas físicas, quem está inadimplente poderá acessar a Águas do Rio via telefone ou WhatsApp (ambos através do número 0800 195 0 195) para negociar o valor da entrada de acordo com o que pode pagar e ainda terá como dividir o restante do débito em parcelas, conforme o tamanho da dívida. Para ter acesso aos benefícios e negociar os valores em atraso, o cliente deverá ficar em dia com sua última cobrança.

“A Águas do Rio preza pelo bom atendimento e satisfação de seus clientes. Nosso objetivo é estar próximo e atendê-los da melhor forma. Pensando nisso, aproveitamos o Dia do Cliente e criamos duas semanas de ações para que todos consigam colocar as suas contas de água em dia, além de solicitar a regularização das ligações, padronizando o hidrômetro. A finalidade é ajudar a população a ficar em dia, com parcelas que caibam no bolso”, explicou o diretor-superintendente da Águas do Rio, Luiz Fabbriani, com atuação na Baixada Fluminense.