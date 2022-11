Treinamento ocorrerá simultaneamente em 29 unidades educacionais de Nova Iguaçu - Divulgação

Treinamento ocorrerá simultaneamente em 29 unidades educacionais de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 17/11/2022 12:00

O projeto “Escolas Seguras - Desenvolvendo a Resiliência Através da Educação” irá realizar um grande exercício simulado de desocupação de emergência nas escolas da rede municipal de Nova Iguaçu no próximo dia 29 de novembro. Organizada pela Secretaria Municipal de Defesa Civil de Nova Iguaçu (SMDC) a ação será promovida, simultaneamente, em 29 unidades educacionais.

Organizada pela Defesa Civil, a ação conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e do Centro de Estudos e Pesquisas de Desastres da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). O objetivo é desenvolver junto aos participantes a capacidade de resiliência e reduzir o risco de desastres nas unidades. Durante uma semana os integrantes da escola participam de oficinas, treinamento e um exercício simulado de desocupação durante um incêndio.

O projeto é promovido desde 2017 e já chegou a 29 escolas. Somente este ano foram sete unidades envolvidas, entre elas o Centro de Ações Integradas CAIESP Castorina Faria Lima, primeira unidade composta exclusivamente por alunos com deficiência a receber a ação. Nesta semana a escola escolhida foi o CIEP Municipalizado 187 - Benedito Laranjeiras, onde mais de 560 alunos e funcionários participaram das atividades. No turno da manhã, cerca de 360 pessoas deixaram o prédio em menos de dois minutos. O tempo foi considerado excelente pela Defesa Civil.

“O projeto 'Escolas Seguras' é de grande importância na vida dos participantes, pois leva aos participantes um conhecimento que desejamos não ser necessário colocá-lo em prática, mas que poderá ser muito útil em caso de necessidade não somente no ambiente escolar, mas em casa ou qualquer outro lugar. Vamos fechar 2022 com este grande exercício simultâneo em 29 unidades, e voltaremos no próximo ano, levando o projeto para mais escolas da cidade”, disse o secretário municipal de Defesa Civil, Jorge Ribeiro Lopes.

A ação do dia 29 é em alusão ao Dia Estadual de Redução de Riscos de Desastres. A expectativa é que cerca de 7 mil alunos, professores e funcionários participem da atividade.