Banda Pimenta do Reino fará lançamento de videoclipe nesta sexta-feira, em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 17/11/2022 13:00

O grupo Pimenta do Reino lança nesta sexta-feira o videoclipe da música “A Culpa é Sua Amor”. O evento, marcado para as 19h, será na praça Santos Dumont, no centro de Nova Iguaçu, e contará com apresentação da banda de forró e seu marcante repertório.

O videoclipe é resultado do concurso realizado no início de 2022 chamado Mais Videoclipe BXD, voltado para artistas da Baixada Fluminense. Na ocasião foram selecionados o Pimenta do Reino, de Nova Iguaçu, e Näto, de Duque de Caxias.

O videoclipe foi filmado nos dias 11 e 13 de julho. A direção foi da estudante Bárbara Anny e os roteiros foram criados e finalizados por estudantes do Curso de Cinema da escola EncontrArte Audiovisual e pela banda em uma construção coletiva.

A cena artística da Baixada Fluminense é fecunda e rica. A união de música e audiovisual, tão clássica na indústria, se mostra especial para os estudantes da EncontrArte. É através da prática que podem aplicar os conceitos absorvidos nas aulas e, por consequência, contribuem para a valorização da cultura regional.

A EncontrArte Audiovisual é uma das poucas escolas gratuitas de cinema da região. As vagas são limitadas e terá inscrições abertas ainda em novembro. A sede está localizada dentro do Patronato, em frente à praça Santos Dumont, no centro de Nova Iguaçu.