Fachada da loja, no Centro de Nova Iguaçu, está iluminada de azul - Divulgação

Publicado 17/11/2022 15:00

A loja comercial da Águas do Rio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, está decorada de azul durante este mês. A ação faz parte da campanha nacional Novembro Azul, que busca sensibilizar sobre o combate ao câncer de próstata.



Esse é o tipo de câncer mais comum entre a população masculina. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), um homem morre a cada 38 minutos devido à doença no Brasil.



“Cuidar da saúde é da nossa natureza, então sempre estamos envolvidos nessas campanhas que buscam garantir a qualidade de vida das pessoas. Assim como fizemos no Outubro Rosa, também estamos engajados neste mês para sensibilizar nossos clientes e colaboradores, para que entendam a importância da prevenção da doença e de manter uma rotina periódica de exames, visto que a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce”, disse Clayce Alvarenga, supervisora de loja da Águas do Rio.



Ao longo do mês, ainda serão realizados momentos de sensibilização e conscientização com colaboradores, além de rodas de conversa com líderes comunitários das regiões atendidas pela concessionária.



Para o analista de Tecnologia da Informação da Águas do Rio, Renê Silva, de 43 anos, a saúde vem sempre em primeiro lugar e campanhas como as do Novembro Azul ajudam a alertar a população.



"Mantenho meus exames em dia e, quando eu estou numa roda de conversa com os amigos, falo sobre este assunto abertamente, alertando outras pessoas a se cuidarem. Em 2019, meu pai recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, enquanto estava fazendo exames de rotina no hospital. Hoje, após a cirurgia e o tempo de radioterapia, ele está 100% recuperado. Eu redobrei a atenção com a saúde porque isso é inegociável", afirmou.