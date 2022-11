Classe Hospitalar do Hospital da Posse está promovendo as atividades dentro da unidade - Divulgação

Classe Hospitalar do Hospital da Posse está promovendo as atividades dentro da unidadeDivulgação

Publicado 18/11/2022 12:38

Para celebrar o Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro, a Classe Hospitalar do Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) está promovendo a semana da cultura negra com o intuito de mostrar a valorização do povo negro.

A Classe Hospitalar leva conteúdo educacional às crianças internadas, oferecendo a possibilidade da continuidade dos estudos durante este período. Funciona como uma escola dentro de um hospital e trabalha o calendário de datas comemorativas. Para esta semana da cultura negra foi criada uma programação para os pacientes com atividades que ressaltam a conscientização, a luta, o respeito às diferenças e a diversidade.

“Nosso foco é estimular o nosso aluno/paciente a desenvolver uma consciência crítica sobre o tema para que ele possa lidar com as diversidades, trabalhar o respeito, às diferenças e conhecer um pouco da importância da pessoa negra na construção da história do nosso país. Sem dúvida esse assunto deve ser amplamente divulgado em todos os projetos”, explica a professora da Classe Hospitalar, Rosemary Mello.

Nesta sexta estão acontecendo os jogos pedagógicos e a confecção dos colares africanos. Encerrando as atividades, na segunda (21), será o Dia da Beleza Afro, uma parceria com o NAR onde os voluntários vão oferecer às mães, acompanhantes e crianças, um serviço completo de cabelo, unha e sobrancelhas.

O objetivo é trabalhar a autoestima e o empoderamento da mulher negra. Haverá também a exposição dos colares africanos, bonecas abayomi e de fuxico. Além disso, os participantes das atividades poderão fazer fotos posadas, uma alusão à obra de Di Cavalcanti, chamada “Mulheres na Janela”.