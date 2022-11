Esquenta Black Friday com ofertas por tempo limitado. - Reprodução Amazon

Publicado 04/11/2022 10:43

Se você já está animado para aproveitar todas as ofertas que este mês de novembro reserva, esse momento já é todo seu. Isso porque o Esquenta Black Friday da Amazon já começou e está com ofertas imperdíveis por tempo limitado para você aproveitar. Confira nossa curadoria!



Para quem ama jogos, um dos destaques do Esquenta Black Friday é a cadeira gamer, este modelo EC3 preta THUNDERX3 conta com tecnologia Air Tech Superfície respirável, apoio de braços e capacidade para até 150kg. E, o melhor, em oferta por R$1.124,90.

Já para quem quer incrementar a cozinha e ama um churrasco, o destaque é a Churrasqueira Elétrica Grill Menu da Cadence na cor preta, que ocupa o 1° lugar na lista das mais vendidas do segmento e está em oferta no Esquenta Black Friday por apenas R$99,90.

E para quem também aproveita o Esquenta Black Friday para reabastecer as bebidas da casa, um destaque da seção que está em oferta é o Gin Beefeater Dry, que vem com brinde de caneca, por R$99,90.

