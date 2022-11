Air fryer é um dos eletrodomésticos mais procurados no Esquenta Black Friday - Reprodução / Amazon

Publicado 12/11/2022 09:00

Beleza e funcionalidade: esses são os pré-requisitos básicos procurados por quem planeja renovar a cozinha e começar 2023 com o pé direito. Muitos, inclusive, aproveitam as semanas de descontos que precedem o Natal - como o Esquenta Black Friday - para garantir as compras por um melhor preço e passar o fim de ano com tudo novo: air fryer, panela elétrica, sanduicheira… A lista é grande - assim como os descontos.

air fryer, por exemplo, está Itens como liquidificador, por exemplo, já aparecem com 45% de desconto no marketing place da Amazon. São várias as marcas, modelos e facilidades de pagamento, tudo para o consumidor não deixar de realizar o desejo da compra - ou presentear alguém. A, por exemplo, está disponível a partir de R$299,99

No caso da Amazon, a entrega ainda é garantida dentro do prazo, além da possibilidade de dividir a compra em cartões de crédito (em até 5X para a air fryer citada nesta matéria).