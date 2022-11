Uma seleção de itens para você entrar no clima da Copa do Mundo. - Reprodução Pexels

Uma seleção de itens para você entrar no clima da Copa do Mundo. Reprodução Pexels

Publicado 07/11/2022 17:04

Hoje saiu a lista dos jogadores convocados para a Copa do Mundo e para quem já está contando os dias para começar a torcer, fizemos uma seleção com itens em oferta para você entrar no clima de torcedor.

Copa do Mundo é a caracterização. Afinal, tem que vestir a camisa junto com o time. Não é à toa que na moda a tendência Brazilcore já está bombando em todo o mundo. Se você ainda não escolheu sua camisa ou look para torcer, fizemos uma O primeiro passo para todo torcedor deé a caracterização. Afinal, tem que vestir a camisa junto com o time. Não é à toa que na moda a tendência Brazilcore já está bombando em todo o mundo. Se você ainda não escolheu sua camisa ou look para torcer, fizemos uma seleção com diversas opções disponíveis na Amazon.

Já para quem não abre mão, desde a Copa do Mundo da África em 2010, de torcer com vuvuzela, confira aqui diversas opções, inclusive em oferta, para você aproveitar.

Copa do Mundo, como almofada e kit para pipoca. Além disso, na Amazon você também encontra outros acessórios que são a cara da, como óculos

* O Dia Mais pode ganhar comissão sobre as vendas originadas a partir deste artigo